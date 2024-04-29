Вода продолжает отступать от домов в Оренбуржье Власти Оренбургской области: вода отошла от 46 домов и 65 участков

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46 жилых домов и 65 приусадебных участков были освобождены от воды в Оренбургской области за последние сутки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там уточнили, что в общей сложности вода отошла от 22 505 жилых домов и 38 832 приусадебных участков. В регионе продолжается ликвидация последствий паводка.

В Оренбургской области ликвидируют последствия паводка. На 29 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 46 жилых домов и 65 приусадебных участков. Всего освобождено от воды 22 505 жилых домов и 38 832 приусадебных участка, — говорится в публикации.

Власти Оренбуржья добавили, что пункты вакцинации работают в том числе в праздничные дни. В них местные жители могут сделать прививку от гепатита А. В регионе привились уже 150 602 человека. Кроме того, на территории области были обследованы 27 296 объектов, в 16 505 домах проведена дезинфекция. Также было очищено 192 километра дорожного полотна и восстановлено 56 километров дорог.

Ранее СМИ сообщали, что на территории России число жилых домов, подтопленных в результате паводка, сократилось практически на три тысячи. Уточнялось, что в зоне затопления по-прежнему остаются около 11 тысяч построек.