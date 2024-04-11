Вода приблизилась к крышам домов в Оренбуржье В ТСН «Ивановское» под Оренбургом вода достигла крыши домов

В ТСН «Ивановское» под Оренбургом уровень воды достиг крыши частных домов, сообщает издание «Урал56». На опубликованных очевидцами кадрах видно, что населенный пункт почти полностью ушел под воду, в этом районе, согласно кадрам, не осталось ни одного «сухого островка».

Как уточняют авторы канала, вода вплотную приблизилась к водоналивной дамбе между рекой и ЖК «Риверсайд», расположенном на юге Оренбурга рядом с рекой Урал. Эту конструкцию сейчас укрепляет грунтом трактор. На месте работают сотрудники МЧС и полиция.

Специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев ранее допустил риск развития эпидемий в Оренбургской области из-за наводнения. По его словам, эпидемиологическую обстановку в регионе усугубляет потепление и наличие большого количества животных в частном секторе.

Согласно последним данным, число подтопленных жилых домов в Оренбургской области достигло 12,8 тысячи, также подтоплены 14,9 тысячи приусадебных участков. Эвакуированы 7,8 тысячи жителей региона. Наиболее сильные последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке. Для всех эвакуированных граждан созданы необходимые бытовые условия, организовано трехразовое питание.