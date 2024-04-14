«Вода пошла на город»: губернатор призвал курганцев эвакуироваться Губернатор Шумков: уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 см за ночь и составляет почти пять метров, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Он отметил, что последние два часа вода добавляется по 20 см, течение заметно усиливается.

Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см и составляет уже почти пять метров. При шести метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Вода пошла на город. Нужно уходить немедленно, — написал Шумков.

Глава региона отметил, что уровень воды будет только расти. Электроэнергия и газ будут отключены превентивно во избежание несчастных случаев и аварий. Шумков призвал местных жителей покидать подтапливаемые места.

Во всех районах подтопления работают оповещение, а также эвакуационно-спасательные группы, — сообщил он.

Кроме того, в городе подготовлены несколько приютов для домашних животных, созданы парковки для автомобилей. Также развернуты несколько десятков пунктов временного размещения.

Ранее в селах Межборное, Утятское, Нагорское в Курганской области началась превентивная эвакуация населения в связи с тем, что к данным населенным пунктам подошла вода в результате аномальных паводков. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома и взять с собой документы.