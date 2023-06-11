Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС

Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки после разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. При этом объекты туризма в прибрежной зоне этого города Херсонской области все еще остаются затоплены, по данным властей.

На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, — говорится в сообщении администрации.

Новокаховские власти также сообщили о сходе почти всей воды с улиц села Корсунка, в котором наблюдалось наиболее существенное затопление в результате ЧП на Каховской ГЭС.

Корсунские дачи: основная часть затоплена на 70%, все домики в воде, — добавили в администрации.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ущерб, нанесенный региону из-за обрушения дамбы Каховской ГЭС, предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей. Власти продолжают оценивать последствия ЧП для инфраструктуры, добавил он.

Врио главы Херсонщины Владимир Сальдо накануне Дня России подписал указ, согласно которому в регионе наряду с русским языком в делопроизводстве разрешается использовать и украинский. Кроме того, в Геническом и Новотроицком районах разрешается крымско-татарский язык.