https://static.news.ru/photo/c423c252-46ca-11eb-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопреки введённым ограничениям вода будет непрерывно подаваться в дома жителей Ялты на Новый год и в Рождество. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января, — заявила она в своём Instagram.

Павленко добавила, что в остальные дни вода будет подаваться по ранее установленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что ограничения подачи воды введены с 14 декабря для жителей и гостей Ялты из-за обмеления водохранилищ. Воду дают утром и вечером по три часа. Чиновник отметил, что ведётся поиск новых питьевых источников, рассматривается возможность подачи населению артезианской воды и строительство опреснительной станции.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились.

Как писал NEWS.ru, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что строительство опреснительной установки начнётся в посёлке Фрунзе в Сакском районе Крыма.