Белгородский губернатор объявил о внеочередных каникулах в школах

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Пожар в Белгороде после обстрелов

Во всех школах Белгородской области с 17 октября будут объявлены внеочередные каникулы, сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение глава субъекта принял на фоне сообщений жителей региона об имеющихся возможностях вывезти детей к родственникам, которые не смогут помогать с уроками.

С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ, — сказал Гладков.

Согласно учебному графику, дети должны были уйти отдыхать на две недели позже. Предполагалось, что каникулы начнутся с 29 октября.

В последнее время Белгородская область стала чаще подвергаться обстрелам со стороны Украины. Так, 13 октября в результате атаки пострадала многоэтажка в центре региона, был разрушен пограничный пункт в Шебекино, а в одном из поселков произошел взрыв на складе боеприпасов. По данным Следственного комитета России, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. По фактам случившегося возбуждены уголовные дела.

14 октября Гладков в ходе заседания оперативного штаба региона поручил проверить готовность подвалов для размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины.