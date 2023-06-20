Во время взрыва на пороховом заводе под Тамбовом работали подрядчики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел при проведении монтажных работ сторонней подрядной организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу предприятия. Среди 12 пострадавших был лишь один сотрудник, оформленный на предприятии, передает Пятый канал.

Пострадавшие, среди которых один работник ФКП «Тамбовский пороховой завод», а остальные — работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь, — заявила пресс-служба предприятия.

RT передает, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Погибли четыре человека. Все пострадавшие госпитализированы. На месте продолжают работать пожарные службы.

Взрыв прогремел днем 20 июня. Глава Тамбовской области Максим Егоров писал в соцсетях, что причиной взрыва стал человеческий фактор. По его словам, работникам завода и жителям рядом ничего не угрожает, предприятие работает штатно.