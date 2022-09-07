РЕН ТВ: во время процедуры в подмосковном центре «Алкоклиник» умер мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В наркологическом центре «Алкоклиник», расположенном в подмосковном поселке Горки-10, во время процедуры умер мужчина. Как сообщил источник РЕН ТВ, у пациента возникли проблемы с сердцем.

По неподтвержденным данным, 66-летний посетитель пришел в центр, где врачи решили поставить ему капельницу. Во время процедуры пациенту стало плохо. Прибывшие на место медики скорой помощи боролись за жизнь пациента, однако попытки его спасти оказались тщетны.

Предполагается, что мужчина скончался из-за сердечного коллапса. Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В 2021 году «Алкоклиник» уже попадал в поле зрения силовых структур: прокуратура и СК выявили проблемы медицинского учреждения с лицензией, а также другие грубые нарушения. Тогда на структурные подразделения компании наложили арест. По составленным протоколам организацию привлекали к ответственности.

В августе в Татарстане мужчина скончался после удаления трех зубов в частной клинике. Пациент впал в кому — за его жизнь медики боролись на протяжении полугода, прежде чем у нижнекамца остановилось дыхание и сердце.