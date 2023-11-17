Американский дрон заметили во время атаки ВСУ на Севастополь Дрон Global Hawk был замечен в Черном море во время атаки ВСУ на Крым

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время атаки ВСУ на Севастополь в Черном море был замечен американский разведывательный беспилотник, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Речь идет о дроне RQ-4B Global Hawk. Telegram-канал «Военный обозреватель» отметил, что БПЛА может корректировать атаку ВСУ на Крым.

Высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk в эти минуты координирует атаку ВСУ на Севастополь и фиксирует работу систем обороны Крыма, — указано в сообщении канала.

17 ноября Минобороны России сообщило, что две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» были уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ведомстве пояснили, что попытка атаки произошла примерно в 10:40 мск.

Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога из-за работы системы противовоздушной обороны. По его словам, военным удалось сбить две воздушные цели над Северным молом. Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» в свою очередь писал, что в Севастополе были слышны звуки взрывов. По его данным, в одном из районов был виден дым. На время воздушной тревоги в городе перестал ходить морской и наземный общественный транспорт.