Во Владивостоке загорелся склад на площади более тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Складские помещения загорелись 17 декабря во Владивостоке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Площадь пожара составляет около 1,1 тысячи квадратных метров.

Сегодня в 13:30 мск на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной в городе Владивостоке. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы, — сказано в сообщении.

В МЧС отметили, что на момент прибытия пожарных огонь перекинулся на кровлю и стены склада. Кровля помещения позже обрушилась.

Утром 9 декабря начался пожар в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пожар возник в результате нарушений при проведении сварочных работ в пристройке к зданию.

Следственный комитет задержал прораба и сварщика по делу о масштабном пожаре в ТЦ «Мега Химки». Рабочие подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.