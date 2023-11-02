Во Владивостоке задержали ограбившего школьницу таксиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правоохранители задержали таксиста, ограбившего 16-летнюю школьницу после ночного конфликта во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Против 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему грозит арест сроком до шести месяцев по статье «Самоуправство».

Девушка возвращалась домой поздно ночью на такси. В автомобиле ей стало плохо, начало тошнить, в результате чего водитель потребовал доплаты за чистку салона. В ходе конфликта пассажирка выбежала на улицу, оставив внутри машины сумку. Водитель воспользовался моментом и уехал.

Отец девушки обратился в полицию, где сообщил, что его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей. Агрессора быстро нашли.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес извинения за содеянное, — отметили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай ранее произошел в Москве. Таксист и молодая пассажирка подрались прямо посреди дороги. Потасовка неподалеку от метро «Кузьминки» попала на кадры очевидцев, причем зачинщиком драки выступила девушка — в ходе словесной перепалки она не выдержала и набросилась на водителя с кулаками. Очевидцам случившегося пришлось ждать, пока оппоненты не успокоятся, чтобы продолжить движение на своих авто.