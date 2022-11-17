Во Владивостоке школьница отрезала голову коту и выложила фото в Сеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке восьмиклассница вместе с другом отрезала голову коту, а потом сфотографировалась с ней и трупом животного, сообщает «360». Позже школьница записала видеообращение, в котором принесла извинения за содеянное. По ее словам, она порезала уже мертвого кота.

В пресс-службе УМВД по Владивостоку сообщили, что инспектором по делам несовершеннолетних проводится проверка произошедшего.

Ранее мужчина избил собаку в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Новое Медведково». Очевидцы сняли произошедшее на видео. Свидетели написали, что во время прогулки с двумя питомцами мужчина начал избивать и душить одну из собак. На видеозаписи видно, как живодер двумя руками и коленом душил четвероногого.

До этого житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.