Во Владивостоке на автостоянке сгорели восемь пассажирских автобусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожарные Владивостока ликвидировали возгорание восьми автобусов на площади примерно 160 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Пожар произошел на автостоянке на улице Борисенко.

К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных автобусы были охвачены пламенем. В результате пожара восемь автобусов уничтожены огнем на общей площади около 160 кв. м, — говорится в публикации регионального МЧС.

Сейчас устанавливаются причина пожара и объем причиненного ущерба. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Дознаватели МЧС России начали проверку по факту случившегося.

В пресс-службе мэрии города рассказали ТАСС, что сгоревшие автобусы марки ПАЗ принадлежали компании «Каслар». На маршруты вместо них вышли дополнительные автобусы из резерва.

В жилом доме, расположенном на Красной набережной в Астрахани, в 01:12 мск было зафиксировано крупное возгорание, информировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасательные подразделения отреагировали по повышенному рангу пожара, с которым боролись 14 единиц техники и 39 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.