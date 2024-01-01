Во Владивостоке рассказали, чем обернулась угроза цунами Во Владивостоке не зарегистрировали цунами после серии землетрясений в Японии

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Во Владивостоке не зафиксировали опасных волн после землетрясений в Японии, сообщила пресс-служба городской администрации. Стихийное бедствие ожидалось в городе в 19:36 (12:36 мск).

Центр «Цунами» сообщает: на 19:55 цунами во Владивостоке не зарегистрировано, — сообщили местные власти.

Во Владивостоке прогнозировали поднятие волны со стороны Уссурийского залива. Высота могла составить 0,3 метра.

Власти Находки, также предупреждавшие об угрозе цунами, рассказали, что явление прошло практически незаметно. По информации местной администрации, в 11:51 мск там ожидалось прохождение волн высотой 0,31 метра.

1 января на западе Японии зафиксировали землетрясения магнитудами 5,6 и 7, который произошли с разницей в несколько минут. Японцев предупреждали об угрозе цунами высотой до 5 метров, людей призывали покинуть прибрежную зону или подняться на крыши, попросив оставаться в безопасных местах, пока предупреждение не будет снято.

Угроза цунами также была объявлена на побережье Татарского пролива в Сахалинской области и в Хабаровском крае. В МЧС уточнили, что эвакуация не планируется. В ведомстве пояснили, что тревога была объявлена в результате сильного землетрясения на японском острове Хонсю. Под воздействием волн цунами в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском и Охотском районах Хабаровского края возможно повышение уровня воды, которое, по предварительным расчетам, может достигать от 1 до 33 см.