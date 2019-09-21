https://static.news.ru/photo/c146b1ce-dd13-11e9-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился в Госпожнадзор с просьбой провести внеплановые проверки всех городских торговых центров на предмет пожарной безопасности. Он призвал уделить особое внимание помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты.

Все должны приложить максимум усилий для установления истинных причин возгорания в торговом центре «Максим» и проконтролировать состояние противопожарных систем в других центрах, — цитирует Гуменюка пресс-служба городской администрации.

Он подчеркнул, что пожарным стоило больших усилий локализовать и потушить огонь на такой большой площади. Причины возгорания сейчас устанавливает следствие.

Как писал News.ru, возгорание во владивостокском торговом центре «Максим» началось 21 сентября в 06:00 (23:00 мск 20 сентября). Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь, охваченная огнём, составила 1,5 тысячи кв. м. По сообщению сотрудников экстренных служб города, пострадавших в результате этого ЧП нет.