Во Владивостоке при посадке на самолет задержали мужчину с боевой гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали в аэропорту Владивостока мужчину, который пытался пронести на борт самолета боевую гранату Ф1, сообщает Telegram-канал Mash. Сам пассажир утверждал, что не знает, как снаряд оказался в его багаже.

Гранату обнаружили во время досмотра. По информации канала, боеприпас и взрыватель лежали отдельно. Силовики изъяли снаряд, а 31-летнего нарушителя пригласили на беседу. Эвакуацию людей в аэропорту проводить не стали.

Ранее также сообщалось, что житель Санкт-Петербурга принес страйкбольную гранату на фестиваль фурри в Удельном парке. Участники мероприятия вовремя заметили подозрительного незнакомца в балаклаве и обезвредили его. Подростки повалили злоумышленника и пытались отобрать гранату, но та взорвалась. В результате инцидента несколько человек получили ожоги и ранения. Среди пострадавших и владелец гранаты, которого все же задержали и доставили в отделение полиции.

Позднее стало известно, что гранату на фестиваль принес 19-летний молодой человек по имени Максим. Он собирался отомстить участникам мероприятия, с которыми у него был конфликт. Дополнительно Максим начинил гранату перцовым газом, однако так и не смог совершить задуманное.