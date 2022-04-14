Во Владивостоке пожаловались на разбросанные всюду самокаты

Электросамокаты во Владивостоке паркуют где хотят и те мешают пройти, пожаловались местные жители изданию «ФедералПресс». Они уже выразили претензии администрации города, и глава города Константин Шестаков обсудил это с представителями компании Whoosh.

Они буквально повсюду. Я живу в спальном районе города — на Баме. Электросамокаты базируются около моего дома на пешеходных дорожках. Зачастую их приходится обходить по газону. Да и управление самокатом подростками вызывает страх — они летят с пригорка с бешеной скоростью на тебя, ты не знаешь, что делать — продолжать идти прямо или свернуть в сторону, чтобы тебя не сбили, — рассказала Анастасия.

Другая жительница города Алина поделилась впечатлением от Казани, в которой видела гораздо более чёткую систему. Там самокаты разрешено парковать только в отведённых местах — иначе спишутся лишние деньги. Также самокаты глохнут, если выехать за определённую для катания зону.

Татьяна в свою очередь отметила, что кататься во Владивостоке вообще некомфортно: на склонах опасно, на тротуарах трясёт из-за плитки.

Ранее Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам (ТС). Представитель Генеральной прокуратуры заявил, что электросамокаты можно относить к ТС из-за их высокой скорости передвижения.