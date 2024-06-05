В Приморье полиция три недели не реагирует на дело избитой в лесу девушки Студент МГУ избил бывшую девушку во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке студента МГУ обвинили в избиении своей бывшей девушки, сообщила местная журналистка Лада Глыбина в своем Telegram-канале. Молодой человек вернулся в родной город и напал на экс-подругу в лесу. При этом он пытался отобрать у девушки телефон, чтобы она не смогла позвать на помощь.

Она убегала от него по лесу в сторону трассы, он бежал за ней, догонял, начинал снова бить. Забрал телефон, чтоб она не вызывала полицию и скорую. Затем, когда девочки другие дозвонились до полиции и друзей, вернулся на дачу и продолжил пить с друзьями, отмечали чей-то день рождения. Полицию вызвали, она не приехала, — рассказала мать пострадавшей.

Полиция при этом в течение трех недель никак не реагирует на поданное девушкой заявление, ссылаясь на то, что из больницы до сих пор не прислали заключение. Известно, что пара рассталась уже более года назад, но до сих пор молодой человек продолжал преследовать девушку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая другой уроженец Владивостока убил нового бойфренда экс-подруги и нанес множество ранений самой девушке. Также при задержании он ранил сотрудницу ночного супермаркета.