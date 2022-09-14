Во Владивостоке подросток в маске Гая Фокса напал на полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке 16-летний подросток в маске Гая Фокса пытался зарезать полицейского, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, за убийство правоохранителя малолетнему наемнику пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

По данным издания, около 13:00 по местному времени подросток подкараулил участкового на проспекте 100-летия Владивостока. Сначала он брызнул полицейскому в лицо из перцового баллончика, а потом попытался пырнуть ножом.

Сотрудник полиции отбился и попытался задержать, но «киллер» начал активно сопротивлялся и хотел скрыться. Последовал выстрел в воздух, но это не помогло, тогда пришлось выстрелить юному преступнику в ногу.

Подростка увезли в больницу с ранением бедра. Полицейский не пострадал.

В начале сентября в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции. При задержании он ударил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы. Один из полицейских был ранен в руку, другой в грудь.

Чтобы задержать преступника, стражи порядка применили огнестрельное оружие, произведя восемь выстрелов. Нападавший получил ранения, после чего его доставили в больницу. Полицейским была оказана медицинская помощь, они госпитализированы.