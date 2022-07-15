Во Владивостоке подожгли пункт полиции с сотрудниками внутри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке неизвестные подожгли опорный пункт полиции, передает «Интерфакс». Внутри находилось двое сотрудников, которые заметили пожар только тогда, когда пламя перекинулось со входа на двери кабинетов и обшивку коридора.

В ночь на пятницу произошло возгорание помещения опорного пункта полиции, расположенного по адресу улица Сахалинская, 56. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа полиции, — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, неизвестные принесли ко входу полиции несколько шин, облили их бензином, подожгли и сбежали. После того, как вспыхнуло пламя, жильцов первого и второго этажей эвакуировали.

В соцсетях местные жители сообщили, что накануне перед опорным пунктом произошла потасовка — ее успели снять на видео. По словам очевидцев, несколько человек выясняли между собой собой отношения — звучали крики, угрозы, а также приказы встать, адресованные мужчине, лежащему на земле без движения.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина попытался поджечь здание ФСБ. Предполагается, что он бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Личность преступника не установлена — его разыскивает полиция.