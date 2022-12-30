Во Владивостоке пациент больницы умер на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России по Приморскому краю проводит проверку публикации в СМИ о пациенте больницы во Владивостоке, который скончался на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователями СК России по Приморскому краю организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, поводом для проверки стало появившееся в соцсетях сообщение местной жительницы о том, что ее супруг 1979 года рождения, болеющий хроническим лимфолейкозом, попал с пневмонией во Владивостокскую клиническую больницу № 4. Женщина отмечает, что на фоне пневмонии ему стало хуже: без поддержки он плохо передвигался и был дезориентирован, а медики сообщили женщине, что ее муж психически нестабилен. Через несколько дней медики вновь позвонили женщине, сообщив, что лечение ее супруга продолжается. Однако в тот же день вечером ей позвонил реаниматолог и сообщил, что мужчину с катетером в вене нашли на соседней улице, и прибывшая «скорая» не смогла его спасти. По данным больницы, мужчина написал отказ от госпитализации и ушел из нее сам.

В минздраве Приморья рассказали, что в больнице инициирована внутренняя служебная проверка. На момент ухода из больницы состояние пациента не было критическим, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что пациент московской частной клиники скончался после пластической операции: 22-летнему Никите Захарычеву проводили операцию по исправлению носовой перегородки. Операция длилась 1 час 10 минут. Как только хирург вышел из операционной, у Никиты произошла остановка сердца, предположительно из-за тромбоэмболии легочной артерии. Вес пациента составлял 150 килограммов, однако во время обследования риск тромбоэмболии был оценен как низкий.