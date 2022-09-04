Во Владивостоке объявили свободное посещение школ из-за тайфуна Во Владивостоке объявили свободное посещение школ 5-7 сентября из-за тайфуна «Хинамнор»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьный класс

Из-за приближающегося к Владивостоку тайфуна «Хинамнор» местные власти объявили 5-7 сентября свободными для посещения школ, сообщили в мэрии города. Во Владивостоке ожидают в эти дни сильный ветер и ливни.

Тайфун принесет во Владивосток сильный дождь и ветер... С понедельника по среду включительно детям можно не ходить в школу и сады. Решение принято на основании прогнозируемой непогоды, — сообщили в мэрии.

В ночь на 4 сентября супертайфун «Хинамнор» вышел в Восточно-Китайское море, в ближайшие дни он достигнет территории Приморского края. Согласно прогнозам, 5 сентября в регионе начнутся сильнейшие дожди.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность тайфуна снизится 7 сентября, а 8 сентября погода начнет налаживаться — в регионе прекратятся дожди и ослабнет ветер.

Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств. Кроме того, пострадали два человека. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.