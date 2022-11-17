Житель Владивостока повалил восьмилетнего ребенка на землю и стал целовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке местный житель напал на ребенка, повалил его на землю и стал целовать. Видео с камер наблюдения было опубликовано в Сети. Пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю сообщила, что по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 16 ноября на улице Леонова во Владивостоке. 33-летний местный житель повалил восьмилетнего ребенка на землю, поцеловал его против воли, а затем прижал его ступню у себя между ног. После этого мужчина скрылся.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи подчеркивают, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Установлено, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С подозреваемым работают следователи СК. В рамках уголовного дела в отношении него будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье о педофилии после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители нашли этому подтверждения, а на домашнем компьютере Белостоцкого обнаружили огромную коллекцию фото и видео с голыми детьми.

Позднее стало известно, что суд изменил приговор Белостоцкому по делу о педофилии. Ему переквалифицировали обвинение с педофилии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) на развратные действия (ч. 2 ст. 135 УК РФ), снизив наказание с 14 до 6,5 года колонии.