Во Владивостоке мигрант избил пенсионера из-за замечания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

Во Владивостоке мигрант избил 62-летнего пенсионера после того, как пожилой мужчина сделал ему замечание, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России. 22-летний приезжий нанес местному жителю несколько сильных ударов по лицу.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором компания молодых людей громко разговаривает во дворе жилого дома, шумит и пристает к прохожим. Проходивший мимо пенсионер сделал замечание, чем разозлил молодежь. Один из молодых людей накинулся на мужчину с кулаками, однако драку остановил другой прохожий, схвативший агрессора и поваливший его на асфальт.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), — говорится в сообщении.

В настоящее время нападавший на пенсионера задержан, он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Подмосковье погиб мужчина во время драки между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана. Сообщалось, что в побоище приняли участие не менее 30 человек.