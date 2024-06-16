Авария под Хабаровском унесла жизни трех человек Под Хабаровском в ДТП погибли двое водителей и ребенок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На 162-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино случилась смертельная авария, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю. По предварительным данным, погибли три человека, в том числе семилетний мальчик. В результате ДТП также пострадали пятилетний ребенок, который находился в детском кресле, и пассажирка. Женщину с переломами и ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Число погибших в ДТП увеличилось до трех. По уточненной информации, в результате происшествия погибли не только водители Crown и Allion, но и семилетний мальчик (пассажир Allion), — сказано в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Crown выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Allion и улетел в кювет. Еще одним участником аварии стал автомобиль Toyota Wish. Выживший в ДТП рассказал, что у Crown перед происшествием оторвало колесо. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.