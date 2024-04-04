Во Владивостоке из-за распыленного баллончика эвакуировали школу Неизвестный злоумышленник распылил перцовый баллончик в школе Владивостока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общеобразовательной школе № 78 на улице Ватутина во Владивостоке 4 апреля были эвакуированы учащиеся из-за распыленного в здании перцового баллончика, сообщили в региональной прокуратуре. На месте работают сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Прокуратура инициировала доследственную проверку, по результатам которой оценит полноту организации контрольно-пропускного режима и профилактической работы с детьми.

Неустановленный злоумышленник распылил баллончик, снаряженный слезоточивыми или раздражающими веществами, в коридоре 4 этажа общеобразовательной школы № 78 г. Владивостока. В результате инцидента администрация школы обеспечила освобождение и проветривание помещений, — сказано в сообщении.

Накануне эвакуировали школу № 249 в Кировском районе Санкт-Петербурга. Сообщалось, что учащихся вывели из здания в верхней одежде, школьников планируется разместить в корпусе ближайшего детского сада. Подробности произошедшего выясняются.

В тот же день стало известно об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе метро «Автозаводская» на юге Москвы после срабатывания сигнализации. На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ. На фоне по громкой связи слышно объявление о необходимости выйти из здания. Канал отмечает, что обстановка на месте спокойная.