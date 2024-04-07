«112»: в России горит единственное в мире судно снабжения ледового класса «112»: судно снабжения «Катерина Великая» загорелось во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса «Катерина Великая». По его информации, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

«112» сообщает, что информация о пострадавших на данный момент не поступала. По данным канала, «Катерина Великая» находится на судоремонтном заводе, куда ее привезли на техобслуживание.

Единственное в своем роде судно было отстроено три года назад. Корабль является уникальным, так как только он способен доставлять грузы в арктических широтах. «Катерина Великая» принадлежит к классу Icebreaker 7. Это значит, что оно может выполнять ледокольные работы в арктических морях при толщине льда до 2,0 м в зимне-весеннюю навигацию и до 2,5 м — в летне-осеннюю.

Ранее сообщалось, что ТЦ «Мега» в Екатеринбурге произошел пожар, из здания эвакуировали 2000 человек, в числе которых 107 детей. К ликвидации последствий возгорания были привлечены 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Причиной возникновения пламени стало возгорание жировых отложений в вентиляционной камере.