Во Владивостоке арестант напал с заточкой на сотрудницу СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке мужчина, арестованный по делу о групповом изнасиловании и разбое, напал с заточкой на сотрудницу Следственного изолятора, сообщает «АиФ Приморье». По данным издания, злоумышленник планировал побег из СИЗО. Его попытка была пресечена, а пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел 19 декабря в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю. Арестант напал на девушку-надзирателя в тот момент, когда она выводила его на прогулку. Преступление было оперативно пресечено сотрудниками дежурной смены СИЗО. Материалы по факту произошедшего были направлены на проверку в региональный отдел Следственного комитета.

При этом авторы публикации, ссылаясь на слова пользователей Сети, рассказали, что желающих сбежать из СИЗО было больше. Они утверждают, что для пресечения побега использовалось оружие и спецназ. ГУ ФСИН эту информацию категорически отвергает.

Ранее в МВД РФ сообщили о задержании Александра Мавриди, сбежавшего в августе из изолятора временного содержания в Подмосковье. Осужденный был обвинен в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Именно он был инициатором побега пяти заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

Побег заключенные совершили в ночь на 6 августа и попали на камеры внешнего наблюдения. Они воспользовались гаечным ключом, скрутив замки дверей.

11 августа полиция поймала первых беглецов. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники. Ещё один заключенный, Николай Тетеря, 12 августа сам сдался силовикам.

Четвертым задержанным стал Александр Бутнару. Его обнаружили 18 августа в одном из поселков Новгородской области. На допросе мужчина признал свою вину в совершении побега.