Во Владивостоке 39-летний призывник скончался в полицейской машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке 39-летний призывник, попавший под мобилизацию, скончался по дороге из военкомата в отдел полиции, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной трагедии стала остановка сердца. Как отмечают авторы, мужчина изрядно выпивал в день прибытия в военкомат.

По данным источников, житель Владивостока пришел в день призыва в военкомат уже в подвыпившем состоянии. Во время нахождения в здании комиссариата он продолжал употреблять спиртное. В какой-то момент он начал неадекватно себя вести и дебоширить. Сотрудники военкомата вызвали полицейских, те надели на него наручники и повезли в отделение. Как только машина прибыла к отделу полиции, они заметили, что мужчина без сознания. Прибывшая на место скорая помощь не успела спасти призывника.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева заявила, что потребление контрафактного алкоголя может привести к летальному исходу, причем смертельная доза опасного для жизни напитка невелика. По ее словам, смерть почти неизбежна, если при производстве продукта использовался метиловый спирт, большинство людей умрет всего лишь от дозы в 50 гр. Если же человек выпьет меньше, то ему все равно грозят серьезные проблемы со здоровьем вплоть до потери зрения, уточнила специалист.