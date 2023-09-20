Во владимирской ветчине обнаружили геном африканской чумы свиней

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Специалисты департамента ветеринарии Якутии выявили геном вируса африканской чумы свиней в ветчине владимирского бренда «Вязанка» сообщается в Telegram-канале ведомства. Эксперты созвали внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве региона, чтобы разобрать этот случай и принять соответствующие меры. Известно, что зараженная продукция поступила в магазины четырех районов республики.

По итогам заседания ветеринарной службой Якутии будет проводиться комплекс мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами ликвидации африканской чумы свиней, — говорится в сообщении.

Вирус был обнаружен в ходе исследования образцов ветчины. В 2 пробах из 16 был найден геном африканской чумы свиней. В настоящее время зараженная продукция находится на ответственном хранении, она будет утилизирована путем сжигания. Отмечается, что вирус АЧС не представляет опасности для человека, однако он может нанести серьезный ущерб свиноводческим хозяйствам.

В конце августа в Пограничном районе Приморского края был обнаружен труп кабана, зараженного вирусом АЧС. По данным регионального управления Россельхознадзора, животное найдено в окрестностях горы Андреев Камень. На территории района был введен карантин.