Во Владимирской области выявили 27 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/cfb42876-8214-11ea-934c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За сутки число заболевших в регионе выросло до 225 человек. За прошедшие сутки во Владимирской области врачи диагностировали ещё 27 новых случаев коронавируса. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 225 случаев заболевания, — цитирует сообщение РИА Новости.

45 случаев зарегистрированы в городе Петушки, 44 — в Коврове, ещё 34 — в Муроме. Пятеро жителей региона стали жертвами коронавирусной инфекции. При этом с подозрением на COVID-19 в Муроме скончалась женщина 1946 года рождения. 11 пациентов в регионе победили болезнь.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек. В России к этому дню зафиксированы 36 793 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 4785, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3057 пациентам. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 20 754. При этом 1679 пациентов выздоровели, 148 стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии у России резервов для защиты здоровья граждан.