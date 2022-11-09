«Внимание всем»: под Владимиром заработали системы экстренного оповещения Во Владимирской области проходят учения по гражданской обороне с сиренами

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

9 ноября во Владимирской области проходят масштабные учения по гражданской обороне, ранее о тренировках предупреждало региональное управление МЧС. В ходе учений в области будут включены сирены и сигнал «Внимание всем». Жителям региона советуют выполнять требования, которые даст военное руководство.

Девятого числа в 10:40 будет задействована региональная автоматизированная система оповещения путем включения сирен. Как мы все знаем и помним, это сигнал: «Внимание всем», по которому населению необходимо включить радиотрансляционные устройства, телевизоры, радиоточки и прослушать информационное сообщение, — рассказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что жители Владимирской области не должны проводить какие-то дополнительные мероприятия, нужно лишь следовать инструкциям, исходящим от глав органов местного самоуправления. Система оповещения будет задействована исключительного для проведения тренировочного мероприятия.

Накануне в Воронеже включили сирену воздушной тревоги. Местные жители прикрепили фотографию объявления, в котором проверку электросирен назвали «военной операцией». Согласно объявлению, система оповещения работала в районе 12:00.

В Санкт-Петербурге воздушная тревога прозвучала во вторник утром. Власти уточнили, что это штатная проверка системы оповещения, в частности ее технического состояния. В Северной столице в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание.

В Смольном отметили, что при проверке будут отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае ЧС. В то же время жители Северной столицы заметили, что МЧС не всем разослало СМС с предупреждением о тестировании систем оповещения.

В июле сигналы оповещения прозвучали в Москве. Тогда столичные власти также решили проверить функционирование средств информирования населения.