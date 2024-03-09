Во владимирской больнице умерла беременная пациентка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из медицинских учреждений Владимира скончалась беременная женщина, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли документы. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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