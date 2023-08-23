Во Владимире закрыли четыре кафе после массового отравления шаурмой Во Владимире закрыли четыре кафе после того, как 107 человек отравились шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области после массового отравления шаурмой. Как сообщили в ведомстве, с жалобами на симптомы, характерными для пищевой интоксикации, к врачам обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка.

Роспотребнадзор остановил работу предприятий быстрого питания во Владимирской области из-за многочисленных отравлений шаурмой, — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор провел внеплановые проверки, по результатам которых выяснилось, что в бистро не соблюдали требования по санитарной обработке помещений, продукты не имели товарно-сопроводительной документации, сотрудники работали без специальной одежды и медицинских книжек.

Районные суды города Владимира признали виновными предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, в нарушении санитарных требований. Было вынесено решение о приостановлении деятельности четырех кафе на срок от 80 до 90 суток.

Ранее стало известно, что из 107 человек около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез.

Диетолог Наталья Круглова назвала соус самым вредным ингредиентом в шаурме. По ее словам, зачастую повара добавляют в блюдо майонез, который помимо соли и жира содержит в себе лишние, пустые калории. Специалист отметила, что в шаурме может быть несколько соусов, которые пробуждают аппетит, хотя это и без того очень сытное блюдо.