Во Владимире задержали подозреваемого в отравлении шаурмой 107 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК. По данным ведомства, мужчина поставлял в городские пункты общепита мясо, не соответствующее требованиям безопасности и санитарным нормам.

По версии следствия, подозреваемый поставлял в пункты общественного питания на территории города Владимира не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм, — говорится в сообщении.

Мужчину допросили, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Количество отравившихся шаурмой жителей Владимира увеличилось до 107 человек, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев. По словам губернатора, все пострадавшие, среди которых 23 ребенка, обратились за медицинской помощью. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала соус самым вредным ингредиентом в шаурме. По ее словам, зачастую повара добавляют в блюдо майонез, который помимо соли и жира содержит в себе лишние, пустые калории. Специалист отметила, что в шаурме может быть несколько соусов, которые пробуждают аппетит, хотя это и без того очень сытное блюдо.

Юрист Александр Хаминский рассказал, что в случае отравления шаурмой человек при наличии чека может обратиться в Роспотребнадзор или МВД. При этом факт отравления нужно зафиксировать в медучреждении. Хаминский посоветовал россиянам перед покупкой шаурмы осматривать оборудование и помещение, в котором ее готовят.