Во Владимире растет число отравившихся шаурмой Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Владимире отравились шаурмой 56 человек, среди них 13 детей, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре сообщили, что по предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла. Возбуждено уголовное дело.

18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей, — сказали в пресс-службе.

17 августа управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общепита во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму. Специалисты управления выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. Проверку по фактам отравления также организовали в прокуратуре Владимирской области.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что в случае отравления некачественной шаурмой и при наличии у него чека пострадавший может обратиться в Роспотребнадзор и МВД. Также, по словам юриста, необходимо зафиксировать факт отравления в медучреждении. Юрист посоветовал перед приобретением шаурмы или другого блюда быстрого приготовления осматривать оборудование и помещение, где покупается продукт.

Зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил разработать стандарты приготовления шаурмы, мотивируя это тем, что в отсутствие таких стандартов изготовители добавляют в состав этого блюда «больше вредных продуктов».

До этого сообщалось, что в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма. Заведению временно запретили работать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.