Во Владимире произошло «огненное» ДТП со смертельным исходом Иномарка врезалась в столб и загорелась во Владимирской области, водитель погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате ДТП с участием иномарки во Владимире, сообщает Зебра ТВ со ссылкой на УГИБДД по региону. Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, около 17:50 мск на 1-м километре восточного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По данным ГИБДД, 35-летний житель Владимира, находившийся за рулем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и машина врезалась в опору ЛЭП. В результате автомобиль загорелся. Находившиеся поблизости очевидцы происшествия пытались вытащить водителя, однако их усилия не увенчались успехом. Мужчина погиб.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь ликвидировали пожарные, прибывшие на место происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Калуге водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в толпу на автобусной остановке. Пострадали 11 человек. Среди получивших травмы трое граждан — несовершеннолетние. Девятерым потребовалась госпитализация после происшествия. Очевидцы происшествия отмечают, что в первые секунды после столкновения пешеходы были в шоковом состоянии. Затем они бросились помогать пострадавшим и вызывать скорую.