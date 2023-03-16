Во Владимире полицейский победил собаку в рукопашном бою Сотрудник ППС во Владимире получил множественные раны при задержании пса на самовыгуле

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Во Владимире инспектор ППС Дмитрий Евграфов собственноручно задержал агрессивного пса породы алабай, сообщает Telegram-канал «112». Полицейский не стал применять для задержания табельное оружие. При этом мужчину пришлось госпитализировать с множественными ранами руки, бедра, плеча, носа и губы.

О том, что в Патриарших садах на самовыгуле тревожит местных жителей зверь крупной породы, в полицию сообщили бдительные граждане. Кобеля вернули хозяину, местному 52-летнему жителю Олегу Жукову. Гражданину предстоит ответить за безответственное отношение к опасному животному.

Ранее в Кемерово полицейские вынуждены были застрелить агрессивного пса бойцовской породы, который искусал в квартире своего нового хозяина и не пускал к нему врачей для оказания помощи. Сам владелец попросил силовиков убить кобеля. Пес нападал на правоохранителей и прекратил сопротивление только после третьего прямого выстрела. Хозяин животного позже пояснил, что завел собаку недавно и не успел наладить с ней отношения.