Во Владимире почти 20 домов остались без отопления и холодной воды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Владимире из-за ремонта на инженерных сетях утром 9 января 19 домов остались без отопления и холодной воды, сообщили в пресс-службе администрации областного центра. После того как энергетики завершат ремонт и включат оборудование, начнутся пуско-наладочные работы, которые, по данным мэрии, продлятся примерно два часа. Завершить работы планируют во второй половине дня.

Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки, — сообщили в администрации.

Отмечается, что отключение холодного водоснабжения — плановое. Власти пообещали при необходимости организовать подвоз питьевой воды.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы подмосковного Подольска из-за пропавшего в городе отопления. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой причинение тяжких последствий. Чиновник, чье имя не раскрывается, был задержан. Также задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».