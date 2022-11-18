Во Владимире эвакуировали здание областного суда и несколько школ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 ноября во Владимире прошла эвакуация в здании областного суда, передает Telegram-канал «Зебра ТВ». Кроме того, по данным канала, в этот же день было эвакуировано несколько городских школ. Информации от официальных органов по этому поводу пока нет.

«Зебра ТВ» отмечает, что данные об эвакуации поступили в редакцию. Помимо прочего, появились сведения об аналогичных мероприятиях в бизнес-центре «Планета», что расположен на улице Горького.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в этот же день в столице эвакуировали Останкинский районный суд. Как сообщает канал, причиной стала угроза взрыва. В публикации указано, что в суд поступил анонимный звонок. Неизвестный утверждал, что здание заминировано.

Территорию столичного суда осматривают кинологи, работа инстанции приостановлена.

Ранее в Москве эвакуировали посетителей торгового центра «Тройка», расположенного на Верхней Красносельской улице. Представитель ТЦ не стал называть причину произошедшего. При этом он выразил надежду на то, что в ближайшее время ТЦ продолжит работу в обычном режиме.