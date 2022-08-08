Во Владимире друг водителя Lexus напал на сотрудников ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимире возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) против друга водителя Lexus, который набросился на сотрудников ДПС, прибывших на место административного правонарушения, сообщили NEWS.ru в СК по Владимирской области. Сообщается, что инцидент произошел 6 августа около пяти часов утра: знакомый задержанного применил насилие в отношении сотрудников полиции, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной и объективной картины произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления, — заявили в СК Владимирской области.

Ранее стало известно об инциденте в Красносельском районе Москвы: уроженец США с кирпичом напал на полицейского, у которого диагностировали сотрясение головного мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья. Инцидент произошел 16 июня, когда стражи порядка прибыли в Милютинский переулок после сообщения о неадекватном мужчине, который угрожал навредить себе. После того как один из полицейских попытался приблизиться к гражданину, мужчина поднял с земли кирпич и ударил полицейского по голове.

23 июня в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Отмечается, что задержанному 28 лет, он родился в Нью-Йорке, но зарегистрирован в подмосковных Котельниках.