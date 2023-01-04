Во Владимире большегруз врезался в опору ЛЭП, водитель погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимире на улице Куйбышева водитель фуры влетел в опору ЛЭП и погиб на месте, сообщает Шестой канал со ссылкой на региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, мужчина ехал в сторону Москвы, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. На месте работают оперативные службы.

Авария произошла около 09:20, шофер скончался на месте, рассказали в ГИБДД.

2 января стало известно, что пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Топкинском районе Кемеровской области. Одним из погибших оказался ребенок.

1 января шесть человек пострадали в ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.