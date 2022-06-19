Во Владикавказе загорелся ТЦ «Алые паруса»

Фото: 15.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Торговый центр «Алые паруса» загорелся во Владикавказе. Из здания эвакуированы 65 человек, по предварительным данным, горят крыша и второй этаж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В 21:26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Алые паруса». Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности, — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пожар охватил площадь 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не называется. Известно, что на данный момент открытое горение в развлекательном центре ликвидировано.

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом заводе в Шанхае, производящем этиленгликоль. В результате происшествия один человек погиб и ещё один пострадал. Погибший работал водителем. Второй пострадавший с лёгкими травмами госпитализирован.