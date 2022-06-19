Торговый центр «Алые паруса» загорелся во Владикавказе. Из здания эвакуированы 65 человек, по предварительным данным, горят крыша и второй этаж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
В 21:26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Алые паруса». Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности, — сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пожар охватил площадь 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не называется. Известно, что на данный момент открытое горение в развлекательном центре ликвидировано.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом заводе в Шанхае, производящем этиленгликоль. В результате происшествия один человек погиб и ещё один пострадал. Погибший работал водителем. Второй пострадавший с лёгкими травмами госпитализирован.