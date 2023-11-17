Иномарка снесла двух пешеходов и остановку во Владикавказе Во Владикавказе водитель легковушки сбил двух пешеходов на остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель наехал на остановку общественного транспорта во Владикавказе, сообщила пресс-служба МЧС Северной Осетии. В аварии пострадали находившиеся на остановке 49-летняя женщина и 41-летний мужчина.

В 09:30 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Шевроле-Круз» не справился с управлением и совершил наезд на остановку, расположенную во Владикавказе на пр. Коста, 213. По прибытии было обнаружено, что пострадали двое человек, ожидающих общественный транспорт на остановке, — сообщили в МЧС.

Пострадавшие доставлены в районную больницу. На месте ДТП работали 13 сотрудников МЧС.

В октябре в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района Свердловской области. По словам самого водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд.

17 ноября четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Представители ведомства отметили, что ДТП произошло по вине выехавшего на встречную полосу водителя.