Во Владикавказе слоны превратили автомойку в аквапарк Семья слонов искупалась на автомойке во Владикавказе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья цирковых слонов искупалась на автомойке во Владикавказе, пишет Telegram-канал SHOT. На опубликованном авторами канала видео можно увидеть двух животных, которые наслаждаются водными процедурами в боксе на глазах у прохожих.

Животные приехали в столицу Северной Осетии в составе цирка слонов. Руководству творческого коллектива понадобилось искупать главных артистов: 37-летнюю слониху и ее 16-летнюю дочь. Выполнить такое необычное задание согласились работники одной автомойки на улице Грибоедова.

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Артистов провели в бокс. По данным канала, слоненок держал маму хоботом за хвост. Семья с удовольствием искупалась и порадовала случайных прохожих бесплатным представлением. Цирковые животные забавно покачивали головами и принимали душ из хоботов.

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