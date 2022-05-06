Во Владикавказе произошёл крупный пожар на рынке

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владикавказе на рынке «Викалина» произошёл пожар. Загорелись два ангара с вещами, передаёт РЕН ТВ. В результате ЧП пострадали двое.

Прибывшие на вызов сотрудники спасательной службы присвоили возгоранию третий ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание тушат 17 единиц техники и более 50 пожарных.

Причины и обстоятельства возгорания станут известны после экспертной проверки.

Ранее крупный пожар произошёл в Дзержинске. В промзоне загорелась цистерна с растворителем. Спасатели локализовали пожар, охвативший территорию площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения огня привлекался пожарный поезд РЖД с 120 тоннами воды.