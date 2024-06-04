Внука экс-президента Татарстана оштрафовали в центре Петербурга Внука экс-главы Татарстана оштрафовали за тонировку Rolls-Royce в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Петербурга был остановлен Rolls-Royce внука бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева Тимура, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Причина остановки — нарушение статьи КоАП о светопропускаемости стекол.

Инцидент произошел 4 июня на Невском проспекте. Сотрудники ДПС остановили черный Rolls-Royce Cullinan, примерная стоимость которого — 70 млн рублей. За рулем находился Тимур Шаймиев. Уровень светопропускаемости передних стекол иномарки составил всего 12% вместо необходимых 70%. В результате водитель получил штраф в размере 500 рублей. Пленку не сняли, но выписали требование об ее устранении.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала банду профессиональных карманников. Основной фигурой группировки оказался водитель, который использовал свой автомобиль Renault для поимки жертв у ночных клубов и их транспортировки до дома.

Мужчина принимал оплату не только наличными, но и украденными айфонами с кредитными картами. Также есть версия, что банда планировала совершить кражи во время Петербургского международного экономического форума, чтобы получить большую прибыль от гостей мероприятия.