Умершую в Екатеринбурге бабушку записали в «ковидные»

https://static.news.ru/photo/d9a74cc2-6851-11eb-8979-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники 85-летней Лидии Урсу из Екатеринбурга оспаривают её посмертный диагноз. Её госпитализировали с пролежнем, а умерла она якобы от COVID-19. Однако специалисты утверждают, что такого не могло произойти, поскольку санкции за подобное нарушение во много раз превышают «ковидный» тариф.

Под Новый год баба Лида почувствовала себя плохо. 2 января у неё поднялась температура до 37,5. Её госпитализировали в ГКБ №14, где удалили пролежень на копчике и положили под кислород: она не могла дышать, — рассказал URA.RU её внук, общественник Евгений Жабреев.

Лечащий врач, по словам Евгения, сообщил, что у бабушки поражено 40% лёгких, но у лежачих больных такое бывает часто. При этом анализы на коронавирус показали у неё отрицательный результат. 14 января её начали готовить к переводу в другую клинику для лечения последствий инсульта, но 18 января она скончалась, причём в справке о смерти среди прочих причин был указан COVID-19. Внук уверен, что этот диагноз ей поставили, чтобы больница получила больше денег за её лечение.

Медик, знакомый с историей болезни Урсу, опроверг эти предположения, пояснив, что посмертный анализ тканей подтвердил у неё коронавирус. В территориальном Фонде ОМС агентству сообщили, что тариф на стационарное лечение пациентов с коронавирусом составляет от 40 до 170 тысяч рублей и никаких отдельных страховок за COVID не предусмотрено.

По всем летальным случаям эксперты ТФОМС и страховых компаний проводят экспертизу. Выдавать одно заболевание за другое бессмысленно: штрафы и санкции будут многократно выше полученного больницей «ковидного» тарифа, — подчеркнули в фонде.

Как писал NEWS.ru, сообщение с признанием в любви отправила заразившаяся коронавирусом женщина членам своей семьи. Никто не знал, что это сообщение будет последним. Жительница Великобритании Никола Хаси заболела в конце декабря и была госпитализирована. Её сын рассказал, что утром 1 января от неё пришло сообщение: «Я люблю тебя всем сердцем». По признанию молодого человека, послание очень обеспокоило всех членов семьи. Муж Николы позвонил в больницу, где сообщили, что женщине стало плохо, он впала в кому и её перевели в реанимацию. 13 января он умерла, не приходя в сознание.