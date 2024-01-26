Внук оскорбился несправедливостью наследства и загнал бабушку в могилу СК: в Волгоградской области мужчина до смерти избил бабушку из-за наследства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Фролово Волгоградской области до смерти избил 86-летнюю бабушку из-за наследства, сообщает СК по региону. По версии следствия, 31-летний мужчина возмутился несправедливым, по его мнению, распределением имущества пенсионерки.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл по месту жительства своей 86-летней бабушки <...>, где между ними произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению подозреваемого, разделения наследства между внуками. В ходе ссоры мужчина нанес своей бабушке не менее девяти ударов руками и ногами в различные части тела, — уточнили в СК.

После совершения преступления мужчина покинул жилье родственницы. Пенсионерка более суток пролежала в квартире в тяжелом состоянии. Ее обнаружила соседка и вызвала скорую помощь. В больнице врачи диагностировали у пожилой женщины черепно-мозговую травму, от которой она умерла.

СК возбудил против мужчины уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Внука задержали.

Ранее в хуторе Ростовской области семейная пара пять дней жила в одном доме с трупом убитой бабушки. Главной подозреваемой стала жена внука 88-летней пенсионерки. Местные жители сказали, что женщина ухаживала за парализованной бабушкой, но между ними часто возникали конфликты.

Как уточнили источники, ссоры между бабушкой и женой ее внука возникали из-за пристрастия последней к алкоголю. Пенсионерка возмутилась, что женщина пригласила в гости знакомых. В ответ на это подозреваемая взяла кухонный нож и несколько раз ударила им бабушку.