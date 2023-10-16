Подозреваемый в махинациях с недвижимостью мэр Тулуна вновь задержан Mash: подозреваемый в махинациях мэр Тулуна Карих вновь задержан

Фото: t.me/karichyuriy_official

Telegram-канал Mash сообщил, что в городе Тулуне Иркутской области вновь задержан мэр Юрий Карих. По данным канала, 2 октября его задерживали в статусе свидетеля по делу о махинациях с недвижимостью, теперь же политик стал обвиняемым в этом уголовном разбирательстве.

Mash сообщает, что Карих задержан на 48 часов, 17 октября состоится суд, где ему изберут меру пресечения.

В ходе обысков после предыдущего задержания полицейские изъяли всю документацию, находившуюся в кабинете Кариха. Сам мэр города был доставлен в Иркутск, где его допросили.

Ранее в Коми был задержан глава администрации Печоры Валерий Садов, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил около 4 млн рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов без участия в тендерах. Позднее суд арестовал чиновника до 29 ноября.

4 октября стало известно, что бывший министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий. Матвеева обвинили в заключении незаконных контрактов. Следователи установили, что в 2021 году между Минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт, по которому бизнесмен должен был рекультивировать свалку в поселке Усть-Баргузин. Матвеев, как считает следствие, для проведения внешней экологической экспертизы незаконно напрямую заключил три контракта со знакомым предпринимателем.